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Тольяттинец хотел помочь знакомой, но нарвался на мошенников

3 февраля 2025 12:35
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Тольяттинец хотел помочь знакомой, но нарвался на мошенников

В конце января текущего года в мессенджере работнику компании, занимающейся грузоперевозками в Тольятти, написала знакомая и срочно попросила у 46-летнего мужчины около 5000 до зарплаты в долг.

Не проверив, действительно ли сообщение поступило с номера его хорошей приятельницы, мужчина не раздумывая уточнил, куда следует перевести денежные средства. Женщина попросила совершить перевод на данные якобы ее родственника. После поступления на счет указанной суммы, он решил спросить у нее все ли в порядке, но оказался заблокированным. Позвонив знакомой по телефону, он узнал, что та не просила у него денег и, осознав, что стал жертвой мошенников, тольяттинец обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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