Тольяттинец хотел подняться на акциях, но нарвался на мошенников и потерял 1,8 млн

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В мессенджере предпринимателя из Тольятти поступило сообщение от неизвестного, который представился сотрудником виртуальной биржи. В диалоге 60-летнему мужчине рассказали, что сейчас есть возможность выкупить несколько низкостоящих акций, которые по прогнозам, принесут хороший доход. Следуя инструкции неизвестного, тольяттинец оформил покупку через предложенное приложение и предоставил ему данные от личного кабинета, чтобы тот мог анализировать рынок и помочь совершить выгодную сделку по продаже. Через несколько месяцев предприниматель по совету брокера решил продать данный пакет акций, но при повторном входе в приложение, он обнаружил списании с его банковского счета более 1,8 млн. рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился за помощью в полицию.