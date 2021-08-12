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Тольяттинец хотел купить собаку шпица и лишился 77 600 рублей

12 августа 2021 12:33
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Тольяттинец хотел купить собаку шпица и лишился 77 600 рублей

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги он-лайн, с помощью сообщений в сети Интернет.

В Тольятти индивидуальный предприниматель 1992 года рождения нашла на одной из торговых площадок в сети Интернет объявление о продаже собаки породы «померанский шпиц» якобы профессиональным заводчиком. При обращении к продавцу она получила заверения в наличии собаки и ее транспортировке к месту назначения при 100% предоплате на банковскую карту заводчика. После перечисления 77 600 рублей на указанный мошенниками расчетный счет, «продавец» прекратила всякое общение с покупательницей, заблокировала ее звонки и обращения в сети Интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными в социальных сетях! 

Теги: интернет-мошенники мошенники

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