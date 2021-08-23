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Тольяттинец добровольно отдал 1 миллион рублей мошеннику

23 августа 2021 11:33
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Тольяттинец добровольно отдал 1 миллион рублей мошеннику

17 августа текущего года в дневное время жителю Тольятти 1934 года рождения позвонил неизвестный и шокировал новостью, что его близкий родственник попал в ДТП, и необходимы деньги, чтобы избежать проблем.

Собеседник «держал на проводе» пенсионера все время пока он ходил в банк и снимал деньги, вплоть до момента, пока к нему домой не приехал человек на автомобиле, которому мужчина добровольно отдал 1 миллион рублей. Обман вскрылся практически сразу, как только у пенсионера появилась возможность позвонить близким, после чего он сообщил о произошедшем в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно  сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.

Телефоны дежурных частей можно узнать по ссылке: https://63.мвд.рф/contact/Kontaktnaja_informacija

 

Теги: аферисты мошенники

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