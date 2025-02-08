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телефонные мошенники нередко предлагают запись на флюорографию
Телефонные мошенники нередко предлагают запись на флюорографию
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Телефонные мошенники нередко предлагают запись на флюорографию

8 февраля 2025 16:17
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телефонные мошенники нередко предлагают запись на флюорографию

Зачастую телефонных мошенников можно распознать по особым фразам и сценариям, к которым они прибегают во время разговора с жертвой. Об этом 8 февраля директор по продукту «СберМобайла» Артемий Пономарев рассказал «Газете.Ru».

В качестве одной из самых распространенных уловок эксперт называет сообщения о выигрыше в лотерею.

«Особенно этот сценарий популярен в новогодние праздники, когда многие россияне играют в лотерею, зачастую всей семьей. Мошенники просят оплатить некий сбор — процент от выигрыша. Как правило, перевести сумму просят по реквизитам или номеру телефона», — предупредил Пономаренко любителей лотерей и розыгрышей.

Второй популярный способ обмануть россиян — разыграть сценарий о «неполадках с роутером» у жертвы, пишут "Известия".

«Это не самая очевидная схема, потому что в этом случае мошенники не просят продиктовать им пароль от банковской карты или другие чувствительные данные. <…> В ходе разговора просят установить программу или дать доступ к вашему устройству. Как итог это может открыть доступ для мошенников к устройствам внутри локальной сети. Далее они могут завладеть информацией на ноутбуке, украсть ваши данные и получить доступ к банковским картам», — сообщил эксперт.

Он также напомнил, что ни банковские, ни государственные служащие никогда не будут просить сообщить личные данные по телефону или убеждать перевести деньги на чужие реквизиты. Если вы подозреваете, что человек на другом конце провода — не тот, за кого себя выдает, то лучше прервать разговор и самостоятельно связаться с организацией или ведомством через проверенные каналы связи.

Третий популярный метод мошенников включает в себя целую серию звонков и обычно начинается с предложения «записаться на флюорографию» или уведомления о «проверке счетчиков».

«Тоже не самая очевидная ситуация, так как, на первый взгляд, всё выглядит довольно безобидным. Вам присылают обычное СМС с кодом, вы называете его мошенникам, а после этого они делают вид, что забыли отключить микрофон, и начинают фоново рассказывать кому-то о том, что «доступ на «Госуслуги» получен, можно оформлять кредит». Жертва реагирует, мошенники быстро заканчивают разговор, якобы понимая, что их поймали на вранье. Через несколько минут на мобильный телефон жертвы поступает звонок якобы из ФСБ — говорят, что в курсе ситуации и предлагают помощь. В ходе разговора запугивают фразами «на вас заведено уголовное дело», «не сообщайте об этом никому, иначе пострадают ваши родственники». Цель — выманить у вас деньги под предлогом перевода их на «безопасный счет» для решения сложившейся ситуации», — рассказал Пономаренко.

По его словам, на всех этапах работы с жертвой мошенники прибегают к методам социальной инженерии. Они специально подбирают фразы наподобие «мы хотим вам помочь» или «это конфиденциальная информация», которые создают ощущение серьезности происходящего и побуждают действовать без раздумий.

Теги: Мошенники

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