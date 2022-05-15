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Таксист похитил сотовый телефон и сумку с личными вещами у сызранки

15 мая 2022 10:21
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Таксист похитил сотовый телефон и сумку с личными вещами у сызранки

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 60-летняя местная жительница, у которой похитили сотовый телефон и сумку с личными вещами. Причиненный ущерб она оценила на сумму более сорока шести тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевшей полицейские выяснили, что  имущество женщина случайно оставила в салоне такси, когда возвращалась с юбилея родственницы из кафе домой. Самостоятельно вернуть имущество женщина не смогла и обратилась за помощью в полицию.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение водителя такси – им оказался ранее не судимый житель Сызрани 1994 года рождения. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Он не стал отрицать своей причастности к присвоению имущества клиента и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил на заднем сиденье женскую сумку. У таксиста была возможность вернуть имущество законной владелице, тем более, что при попытке обнаружить вещи самостоятельно, она связывалась с диспетчером такси, однако мужчина решил всё присвоить себе.  Подозреваемый избавился от вещей, не представляющих для него ценности, а мобильный телефон, комплекты золотых сережек сдал в комиссионный магазин. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оно вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции предупреждают, что если вы нашли телефон, планшет, сумку, кошелек, денежные средства или любые другие предметы, представляющие собой материальные ценности, отнесите их в ближайший отдел полиции. Полицейские примут меры к розыску собственника и возвратят ему утраченное.
Помните, что незаконное завладение чужим имуществом может быть квалифицировано как преступление против собственности и повлечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

Теги: Кража

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