Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки
Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками
Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранка стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств

24 сентября 2025 09:37
104
Сызранка стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств

В полицию поступило заявление от 43-летней жительницы города Сызрань, работающей в частной охранной организации. Женщина стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств.

Потерпевшая познакомилась в интернете с мужчиной, который в ходе общения завоевал её доверие. Новый знакомый представился успешным бизнесменом и предложил женщине дополнительный заработок. Под предлогом инвестирования и получения прибыли он убедил собеседницу установить на телефон специальное приложение.

Следуя инструкциям, женщина оформила кредит в банке на крупную сумму и перевела все полученные деньги на указанный злоумышленником номер телефона. Только после совершения перевода она начала подозревать неладное и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении в интернете, особенно с незнакомыми людьми.

Теги: Мошенники

