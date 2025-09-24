Сызранка стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств

104

В полицию поступило заявление от 43-летней жительницы города Сызрань, работающей в частной охранной организации. Женщина стала жертвой мошенников, действовавших по схеме обмана через сайт знакомств.

Потерпевшая познакомилась в интернете с мужчиной, который в ходе общения завоевал её доверие. Новый знакомый представился успешным бизнесменом и предложил женщине дополнительный заработок. Под предлогом инвестирования и получения прибыли он убедил собеседницу установить на телефон специальное приложение.

Следуя инструкциям, женщина оформила кредит в банке на крупную сумму и перевела все полученные деньги на указанный злоумышленником номер телефона. Только после совершения перевода она начала подозревать неладное и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении в интернете, особенно с незнакомыми людьми.