Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве начали тестировать первый беспилотный поезд метро
В Москве начали тестировать первый беспилотный поезд метро
Иномарка сбила пешехода в Промышленном районе Самары
Иномарка сбила пешехода в Промышленном районе Самары
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram
От десятка яиц до дрели: какие подарки получали жительницы Самары на первом свидании
От десятка яиц до дрели: какие подарки получали жительницы Самары на первом свидании
В Тольятти вор украл из магазина сладости на три тысячи рублей
В Тольятти вор украл из магазина сладости на три тысячи рублей
В Самару идут крещенские морозы
В Самару идут крещенские морозы
Глава Минтранса: прямое авиасообщение между РФ и Малайзией запустят в 2026 году
Глава Минтранса: прямое авиасообщение между РФ и Малайзией запустят в 2026 году
Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу
Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самару идут крещенские морозы

156
В Самару идут крещенские морозы

Крещенским морозам в Самарской области быть. Уже в ближайшее время наш регион ждет весьма ощутимое похолодание.

«В период с 17 по 19 января гребень сибирского антициклона усилит свое влияние на Европейской территории России. В выходные дни в Самарской области установится малооблачная морозная погода. Но уже в начале следующей недели с северо-западными потоками начнет поступать более теплая северо-атлантическая воздушная масса. Температурный фон повысится, пойдет небольшой снег», — рассказала синоптик Приволжского гидрометцентра Надежда Пестрикова.

В ночь на субботу, 17 января, днем -12…-14 °C. В течение суток осадков не ожидается, специалисты прогнозируют малооблачную погоду.

В ночь на воскресенье, 18 января, будет очень холодно: ожидается -18…-23 °C, а местами по региону температура воздуха опустится до -25…-30 °C. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах значений -11…-16 °C. В течение суток ожидается малооблачная погода без осадков.

В ночь на понедельник, 19 января, температура воздуха за окном составит -12…-17 °C. Местами по региону столбики термометров могут опуститься до -22°C. Днем ожидается -7…-12 °C. В течение суток синоптики прогнозируют небольшой снег.

В ночь на вторник, 20 января, температура воздуха составит -11…-16 °C. Днем будет -6…-11 °C. Прогнозируется небольшой снег как в светлое, так и в темное время суток.

В среду, 21 января, ситуация не изменится: -11…-16 °C ночью и -6…-11 °C. В течение суток будет идти небольшой снег, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
345
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
368
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
750
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
504
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
419
Весь список