В Самару идут крещенские морозы

Крещенским морозам в Самарской области быть. Уже в ближайшее время наш регион ждет весьма ощутимое похолодание.

«В период с 17 по 19 января гребень сибирского антициклона усилит свое влияние на Европейской территории России. В выходные дни в Самарской области установится малооблачная морозная погода. Но уже в начале следующей недели с северо-западными потоками начнет поступать более теплая северо-атлантическая воздушная масса. Температурный фон повысится, пойдет небольшой снег», — рассказала синоптик Приволжского гидрометцентра Надежда Пестрикова.

В ночь на субботу, 17 января, днем -12…-14 °C. В течение суток осадков не ожидается, специалисты прогнозируют малооблачную погоду.

В ночь на воскресенье, 18 января, будет очень холодно: ожидается -18…-23 °C, а местами по региону температура воздуха опустится до -25…-30 °C. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах значений -11…-16 °C. В течение суток ожидается малооблачная погода без осадков.

В ночь на понедельник, 19 января, температура воздуха за окном составит -12…-17 °C. Местами по региону столбики термометров могут опуститься до -22°C. Днем ожидается -7…-12 °C. В течение суток синоптики прогнозируют небольшой снег.

В ночь на вторник, 20 января, температура воздуха составит -11…-16 °C. Днем будет -6…-11 °C. Прогнозируется небольшой снег как в светлое, так и в темное время суток.

В среду, 21 января, ситуация не изменится: -11…-16 °C ночью и -6…-11 °C. В течение суток будет идти небольшой снег, пишет 63.ру.