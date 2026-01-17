Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Минтранса: прямое авиасообщение между РФ и Малайзией запустят в 2026 году
Глава Минтранса: прямое авиасообщение между РФ и Малайзией запустят в 2026 году
Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу
Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу
О вреде употребления слишком горячей и острой пищи 16 января рассказал кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
Гастроэнтеролог: употребление слишком горячей и острой пищи может представлять риск для здоровья ЖКТ
Перезахоронение останков семьи 7-го губернатора Самарской губернии прошло сегодня, 16 января.
Останки Григория Аксакова и его семьи перезахоронили в семейном некрополе в Самарской области
Для кадет 5-7 курсов Самарского кадетского корпуса организовали встречу с выпускниками корпуса, ныне курсантами Нижегородской академии МВД России.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в профориентационном мероприятии для кадет
4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.
Специалисты службы крови региона и доноры помогают пациентам в будни и праздничные дни
В 2025 году в регионе завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении.
Более 200 медработников прошли обучение благодаря региональной программе
Температура воздуха 17 января в Самаре ночью -17, -19°С, днем -12, -14°С.
17 января в регионе без осадков, до -15°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные

Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу

64
Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу

Российская Федерация продала в Европу лекарств на рекордную за 5 лет сумму. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Евростата, РФ выручила свыше 30 млн евро.

"Российский экспорт лекарств в ЕС в январе-ноябре прошлого года превысил 30 миллионов евро, что стало рекордным значением с 2020 года", – говорится в материале.

Эти показатели превысили прошлогодние в полтора раза. Лидером среди стран по увеличению поставок стала Швеция – ее закупки выросли вчетверо (до 403,7 тыс. евро).

Крупнейшими же импортерами российских лекарств в пределах Евросоюза стали Словения и Венгрия. У них 67% и 29% соответственно.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
333
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
353
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
706
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
497
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
413
Весь список