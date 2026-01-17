Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу

Российская Федерация продала в Европу лекарств на рекордную за 5 лет сумму. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Евростата, РФ выручила свыше 30 млн евро.

"Российский экспорт лекарств в ЕС в январе-ноябре прошлого года превысил 30 миллионов евро, что стало рекордным значением с 2020 года", – говорится в материале.

Эти показатели превысили прошлогодние в полтора раза. Лидером среди стран по увеличению поставок стала Швеция – ее закупки выросли вчетверо (до 403,7 тыс. евро).

Крупнейшими же импортерами российских лекарств в пределах Евросоюза стали Словения и Венгрия. У них 67% и 29% соответственно.