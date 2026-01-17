Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве начали тестировать первый беспилотный поезд метро
Иномарка сбила пешехода в Промышленном районе Самары
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram
От десятка яиц до дрели: какие подарки получали жительницы Самары на первом свидании
В Тольятти вор украл из магазина сладости на три тысячи рублей
В Самару идут крещенские морозы
Глава Минтранса: прямое авиасообщение между РФ и Малайзией запустят в 2026 году
Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В Тольятти вор украл из магазина сладости на три тысячи рублей

143
В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка кондитерскую продукцию. Согласно представленным документам, причинённый заявителю ущерб составил более 3 000 рублей.

Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Автозаводского района, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым.  Прохожего задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что похищенный шоколад хотел съесть, но не успел так как его задержали патрульные.

В настоящее время отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Похищенные кондитерские изделия возвращены законному владельцу.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

