В Тольятти вор украл из магазина сладости на три тысячи рублей

В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка кондитерскую продукцию. Согласно представленным документам, причинённый заявителю ущерб составил более 3 000 рублей.

Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Автозаводского района, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Прохожего задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что похищенный шоколад хотел съесть, но не успел так как его задержали патрульные.

В настоящее время отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Похищенные кондитерские изделия возвращены законному владельцу.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.