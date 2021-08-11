Сызранец за деньги стал фиктивным руководителем фирмы

197

В декабре 2019 года к 25-летнему местному жителю обратился неустановленный следствием мужчина, который предложил за денежное вознаграждение стать фиктивным руководителем фирмы. За это ему было обещано вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Молодой человек 1996 года рождения, который не имел заработка, согласился на предложение и предоставил свой паспорт гражданина РФ для оформления соответствующих документов.

В результате противоправных действий в ЕГРЮЛ были незаконно внесены сведения об обвиняемом, как о подставном директоре и учредителе ООО, без фактического управления данной организацией.

Фигурант происшествия ранее уже был судим за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста жителю Сызранского района 1996 года рождения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории города Сызрань Следственного управления МВД России «Сызранское» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.