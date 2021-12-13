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Сызранец взял кредит и отдал его мошенникам

13 декабря 2021 09:34
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Сызранец взял кредит и отдал его мошенникам

Будьте бдительны! Сотрудники службы безопасности никогда не станут вас просить переводить деньги на «безопасный счет»!


Так, в городе Сызрани Самарской области на мобильный телефон мужчины 1968 года рождения, работающего монтажником в одной из производственных организаций, поступил звонок от «сотрудника службы безопасности банка». Злоумышленники убедили доверчивого гражданина в том, что кто-то пытается оформить на его имя кредит и украсть эти деньги. Следуя указаниям мошенников, потерпевший оформил на свое имя кредит через мобильное банковское приложение, после чего, преступники убедили перевести деньги несколькими платежами на «безопасный счет». Сумма ущерба составила свыше 327000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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