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Сызранец втайне взял кредит на имя знакомой

2 января 2022 13:45
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Сызранец втайне взял кредит на имя знакомой
Группой по расследованию преступлений, совершенных на территории Шигонского района ОД МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Сызрани 1995 года рождения по признакам предступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В августе 2021 года за помощью в отдел полиции №35 (Шигонский район) МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что ей на телефон поступают смс-сообщения о задолженности по микрозайму. Но никакого кредита она не брала.

Сотрудники полиции проверили финансовые документы и установили точное время, когда с телефона заявительницы был оформлен и получен займ. Кроме того, в документах содержались сведения о переводе денег после получения на расчетный счет бывшего сожителя женщины.

Оперуполномоченные полиции установили место вероятного нахождения ранее не судимого жителя Сызрани, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что еще проживая с потерпевшей взял ее телефон якобы для звонка родственнику, оформил микрозайм через приложение банка, перевел деньги себе на счет и потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в суд для принятия решения по существу.
 
Теги: Уголовное дело

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