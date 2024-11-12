Сызранец решил порадовать новых коллег, но стал жертвой мошенников

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В отдел полиции по городу Сызрань обратился местный житель 1991 года рождения. Мужчина рассказал, что недавно устроился на новое место работы и решил порадовать коллег вкусными авторскими угощениями. Листая новостную ленту одной из социальных сетей, он увидел заманчивое предложение от кондитерского магазина, который распродает свою продукцию с большими скидками в честь юбилея. Связавшись с «продавцом», мужчине предложили оформить оплату на сайте, что он и сделал. Введя банковские данные в специальное окно, со счета потерпевшего моментально снялось более 200 000 рублей, которые тот хотел потрать на продвижение компании. Мужчина понял, что его обманули мошенники и незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.