Сызранец расстался с девушкой, но присвоил ее телефон

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В дежурную часть МУ МВД и «Сызранское» обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности жителя г. Сызрань. Заявительница пояснила, что мужчина завладел телефоном, который она подарила дочери. Потерпевшая оценила материальный ущерб на сумму 25 000 рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что дорогостоящий гаджет дочь заявительницы предоставила во временное пользование своему молодому человеку – 2002 года рождения местному жителю, официально не трудоустроенному, так как его телефон сломался. Спустя некоторое время, молодые люди расстались, а мобильное устройство парень так и не вернул.

В ходе неоднократных телефонных разговоров с просьбой вернуть имущество мужчина убеждал девушку и её маму, что скоро вернет имущество.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции, установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил, реализовал данный телефон в комиссионном магазине, а деньги потратил на собственные нужды.

Подозреваемый вину в хищении мобильного телефона признал полностью, в содеянном раскаивается. Уголовное дело направлено в суд, для рассмотрения по существу.