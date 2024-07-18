Сызранец по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» участвовал в обмане пятерых пенсионеров

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В начале апреле текущего года, с разницей в несколько дней, за помощью в полицию Сызрани обратилось пять местных жительниц в возрасте от 67 до 91 года, которые стали жертвами известной мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Только двое из них смогли справиться со стрессом, вовремя прервать разговор и перезвонить близким. Троих из обратившихся злоумышленники смогли обмануть на сумму более 820 тысяч рублей. Причем к одной из потерпевших, курьер приезжал дважды. Пенсионерка 1957 г.р. сначала отдала все наличные, которые были дома в размере 129 тыс. рублей, а затем и вовсе закрыла банковский вклад на 500 тыс. рублей и деньги так же передала курьеру.

При опросе потерпевших сотрудники полиции установили, что во всех заявленных случаях совпадает не только мошенническая схема, но и приметы человека, приходившего за деньгами.

Оперуполномоченные уголовного розыска осмотрели территории по пути вероятного передвижения злоумышленника, изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен предполагаемый преступник. Эксперты на месте происшествия обнаружили и изъяли пригодные к идентификации следы пальцев рук. Направили запросы в различные организации и получили ответы.

Изучив полученную информацию, оперативники предположили, что к обману пенсионерок может быть причастен ранее не судимый, 21 -летний житель Сызрани. Оперуполномоченные задержали молодого человека по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Похищенные деньги он переводил на расчетные счета, указанные в интернет – переписке, оставляя себе в качестве оплаты процент от похищенных сумм. О том, что совершает противоправное деяние, знал, но надеялся, что его «не вычислят».

На данный момент уголовные дела объединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в Сызранский городской суд для принятия решения по существу дела.