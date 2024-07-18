Сызранец по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» участвовал в обмане пятерых пенсионеров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг.
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.09
-0.19
EUR 96.3
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» участвовал в обмане пятерых пенсионеров

18 июля 2024 13:39
177
Сызранец по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» участвовал в обмане пятерых пенсионеров

В начале апреле текущего года, с разницей в несколько дней,  за помощью в полицию Сызрани обратилось пять  местных жительниц в возрасте от 67 до 91 года, которые стали жертвами  известной мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП».  Только двое из них смогли справиться со стрессом, вовремя прервать разговор  и перезвонить близким. Троих из обратившихся злоумышленники смогли обмануть на сумму более 820 тысяч рублей. Причем к одной из потерпевших, курьер приезжал дважды. Пенсионерка 1957 г.р. сначала отдала все наличные, которые были дома в размере 129 тыс. рублей, а затем и вовсе закрыла банковский вклад на 500 тыс. рублей и деньги так же передала курьеру.

      При опросе потерпевших сотрудники полиции установили, что во всех заявленных случаях совпадает не только мошенническая схема, но и приметы человека, приходившего за деньгами.

      Оперуполномоченные уголовного розыска осмотрели территории по пути вероятного передвижения злоумышленника, изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен предполагаемый преступник. Эксперты на месте происшествия обнаружили и изъяли пригодные к идентификации следы пальцев рук. Направили запросы в различные организации и получили ответы.

      Изучив полученную информацию, оперативники предположили, что к обману пенсионерок  может быть причастен ранее не судимый, 21 -летний житель Сызрани. Оперуполномоченные задержали молодого человека по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

      Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился  в социальной сети. Похищенные деньги он переводил на расчетные счета, указанные в интернет – переписке, оставляя себе в качестве оплаты процент от похищенных сумм.  О том, что совершает противоправное деяние, знал, но надеялся, что его «не вычислят».

 На данный момент уголовные дела объединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в Сызранский городской суд для принятия решения по существу дела.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенник попросил самарчанку установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом
17 июля 2024, 10:38
Мошенник попросил самарчанку установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом
Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не устанавливать на телефон неизвестные мобильные... Криминал
285
Инженер из Красноглинского района Самары перевел мошенникам миллион рублей
16 июля 2024, 09:33
Инженер из Красноглинского района Самары перевел мошенникам миллион рублей
В один из дней неизвестный предложил ему  сделать неожиданно высокую ставку на новой платформе только для опытных брокеров. Криминал
1144
Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб и брать на собеседников кредит
15 июля 2024, 10:19
Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб и брать на собеседников кредиты
В разговоре такие собеседники используют методы социальной инженерии. Криминал
521
В центре внимания
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
606
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1575
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
463
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
425
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
343
Весь список