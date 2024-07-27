Сызранец изготовил марихуану

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В ходе комплексной оперативно – профилактической операции «Мак-2024» сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что житель Сызрани 1994 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины, где в присутствии понятых, с разрешения владельца, провели осмотр жилища. В одном из помещений полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с находящимися внутри семенами и частями растений, алюминиевый казан и вещество растительного происхождения.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно -криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством марихуана, массой более 36 гр., что законодатель относит к значительному размеру.

Задержанный пояснил, что растения собрал на пустыре, за домом и высушил для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел. По данным полицейских ранее молодой человек к уголовной, административной ответственности не привлекался.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение, без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.