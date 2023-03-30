Сварщик из Новокуйбышевска потерял миллион из-за мошенников

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Мужчине 1978 года рождения, работающим сварщиком в одной из компаний в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «постучался» в мессенджере неизвестный и сообщил, что является его персональным менеджером финансовой организации и что на его имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, сварщик, не раздумывая, перевел на указанные им расчетные счета 1 млн рублей. Через некоторое время мужчина решил проверить свой счет в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств, а диалог с персональным «помощником» вдруг исчез, обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники финансовых организаций в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.