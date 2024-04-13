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Студентка из самары стала жертвой мошенников

13 апреля 2024 10:34
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студентка из самары стала жертвой мошенников

В поисках подработки в свободное от учебы время 21-летняя жительница Самарской области решила проверить слухи о прибыли с покупки токенов, нашла обучающие курсы  по криптовалютной бирже и заполнила анкету для получения дополнительной информации. Спустя сутки с ней связался неизвестный, который представился сотрудником одной из финансовых организаций. Вместе с ним девушка зарегистрировала онлайн-кошелек и совершила покупку криптовалюты на несколько тысяч рублей. Проверив кошелек через несколько дней, студентка не обнаружил на нем купленных токенов. Поспешив проверить и приложение мобильного банка, увидела  списание более 50 000 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию за помощью.

Теги: Мошенники

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