студентка из самары стала жертвой мошенников

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В поисках подработки в свободное от учебы время 21-летняя жительница Самарской области решила проверить слухи о прибыли с покупки токенов, нашла обучающие курсы по криптовалютной бирже и заполнила анкету для получения дополнительной информации. Спустя сутки с ней связался неизвестный, который представился сотрудником одной из финансовых организаций. Вместе с ним девушка зарегистрировала онлайн-кошелек и совершила покупку криптовалюты на несколько тысяч рублей. Проверив кошелек через несколько дней, студентка не обнаружил на нем купленных токенов. Поспешив проверить и приложение мобильного банка, увидела списание более 50 000 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию за помощью.