Студент из Самарской области из-за мошенника лишился более 300 тысяч рублей

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В начале июня молодой человек понял, что не успевает подготовиться к сдаче дипломной работы и решил воспользоваться помощью специалистов в этом вопросе, предлагающих свои услуги в сети Интернет. Списавшись в мессенджере с неизвестным, представившимся доцентом, студент уточнил у него стоимость готовой дипломной работы.

Озвученные условия вполне устроили молодого человека, и он согласился внести предоплату. «Доцент» выслал ему ссылку на онлайн-кассу, объяснив, что работает на ИП. Заполнив необходимые данные для оплаты, он попытался совершить перевод 15 000 рублей, но при подтверждении списания, на сайте произошла ошибка и со счета парня списалось более 300 тысяч рублей. Обратившись в тех. поддержку, он осознал, что сайт оказался фишинговым, а чат с «сотрудником научной кафедры» оказался недоступен. Житель Самарской области обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.