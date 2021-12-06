123

Стала известна предварительная причина гибели 4-летней девочки в Самаре. Ее тело нашли в конце ноября в одной из квартир на улице Санфировой.

Известно, что ребенок жил здесь вместе со своей 41-летней матерью. Женщина снимала жилье. Накануне трагедии она перестала выходить на связь. Когда хозяйка квартиры пришла на место, она обнаружила на кровати мертвого ребенка.

— Девочка была умыта, причесана, одета. Но не дышала. На холодильнике была записка: «Вещи и игрушки отдайте в кризисный центр», — сообщил 63.RU источник, знакомый с ситуацией.

Прибывшие на место следователи не обнаружили у девочки признаков насильственной смерти. Чтобы выяснить, что из-за чего умер ребенок, они назначили экспертизу. Ее первые итоги стали известны в начале декабря.

— По предварительным данным, причиной смерти ребенка стала асфиксия вследствие утопления, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Параллельно стражи порядка начали поиски матери ребенка. К ним присоединились волонтеры организации «ЛизаАлерт». Они опубликовали ориентировки. Ее удалось найти и задержать 2 декабря. ы.