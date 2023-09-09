Сотрудница компании сотовой связи в Самаре решила заработать и отдала мошенникам 1,5 млн

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Жительнице Самары 1993 года рождения, работающей специалистом в компании сотовой связи, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Самарчанка последовала инструкции и за несколько месяцев положила на счет более полутора миллиона рублей, а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно рекомендуют игнорировать рекламу, входящие вызовы и сообщения с предложениями заработать на инвестициях или поучаствовать в лотереях и конкурсах. Запомните - это мошенники! Проявляйте благоразумие и не спешите расстаться со своими деньгами, ведь «золотые горы» обещают только злоумышленники.