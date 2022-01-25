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Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции

25 января 2022 14:02
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Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж». 

По версии следствия в июле 2020 года обвиняемый, являясь директором ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж», получил от сотрудницы образовательного учреждения в качестве взятки денежные средства в размере 144 тысяч рублей. Не законное денежное вознаграждение предназначалось за совершение незаконных действий, выраженных в формировании листов вступительных экзаменов  двоих абитуриентов без фактической проверки их знаний и последующем их зачислении на очную бюджетную форму обучения. При этом, сотрудница, выступавшая в роли посредника при передаче денежных средств,  ранее получила указанные денежные средства от местных жителей, действовавших учениц.

Кроме того, в июне 2020 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, издал приказ, в соответствии с которым преподавателю учреждения была произведена выплата за проведение занятий, которые фактически были проведены другим лицом, не являющимся высококвалифицированным педагогическим работником, а также преподавателем специальных дисциплин. При этом, стоимость часа проведения занятий в соответствии с указанным документом была завышена в два раза.

В октябре 2018 года обвиняемый, воспользовавшись  неосведомленностью одного из преподавателей об издании приказа о награждении денежной премией  за достижение результатов ее учеников в международном конкурсе, потребовал передать ему часть поступивших ей денежных средств. Таким образом он обманным похитил указанные денежные средства, принадлежащие последней. Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

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