Сотрудники Росгвардии задержали в Безенчуке женщин, подозреваемых в ограблении пенсионерки

200

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в поселке Безенчук. Возле одного из домов на улице Советской стражи правопорядка заметили двух женщин, внешность которых совпадала с описанием объявленных в розыск грабительниц – соответствующую ориентировку до патрульных довели на разводе перед заступлением на дежурство. Накануне утром преступницы напали на пенсионерку 1940 года рождения и с применением насилия отобрали у нее сумку, в которой находились деньги – 1500 рублей.

Патрульные задержали предполагаемых злоумышленниц и передали их для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации « Грабеж».