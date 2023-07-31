Я нашел ошибку
Главные новости:
За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя
За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя
В Самарской области оценят организации на готовность к внедрению искусственного интеллекта
В Самарской области оценят организации на готовность к внедрению искусственного интеллекта
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
Подрядчика для восстановления «Воронежских озёр» ищут власти Самары
Подрядчика для восстановления «Воронежских озёр» ищут власти Самары
В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары
В Шигонах жительница Самары похитила продукты питания и промышленные товары
В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода
В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за провода
в Самарской области стартовал проект «Vремя отважных»
В Самарской области стартовал проект «Vремя отважных»
Специалисты «РКС-Самара» ставят в колодцах устройства для защиты от падения
Специалисты «РКС-Самара» ставят в колодцах устройства для защиты от падения
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
0.96
EUR 99.96
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудники Росгвардии задержали в Безенчуке женщин, подозреваемых в ограблении пенсионерки

31 июля 2023 10:37
200
Сотрудники Росгвардии задержали в Безенчуке женщин, подозреваемых в ограблении пенсионерки

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в поселке Безенчук. Возле одного из домов на улице Советской стражи правопорядка заметили двух женщин, внешность которых совпадала с описанием объявленных в розыск грабительниц – соответствующую ориентировку до патрульных довели на разводе перед заступлением на дежурство. Накануне утром преступницы напали на пенсионерку 1940 года рождения и с применением насилия отобрали у нее сумку, в которой находились деньги – 1500 рублей.

Патрульные задержали предполагаемых злоумышленниц и передали их для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации « Грабеж».

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В День памяти Святого князя Владимира самарские росгвардейцы приняли участие в праздничной литургии
28 июля 2023, 10:03
В День памяти Святого князя Владимира самарские росгвардейцы приняли участие в праздничной литургии
Священнослужитель совершил православный обряд елеопомазания росгвардейцев, благословил на ратную службу и пожелал помощи Божией в служении на благо Отечества. Общество
381
В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря
21 июля 2023, 10:30
В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря
Подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии осуществляется охрана 70% объектов летнего отдыха детей. Общество
531
За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 237 единиц гражданского оружия
19 июля 2023, 13:02
За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 237 единиц гражданского оружия
В региональном управлении Росгвардии подвели итоги работы подразделений лицензионно-разрешительной работы. Общество
539
В центре внимания
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
31 июля 2023  17:14
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
22
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
31 июля 2023  15:31
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
112
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
31 июля 2023  14:42
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
136
На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»
31 июля 2023  14:37
На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»
333
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
29 июля 2023  12:01
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
867
Весь список