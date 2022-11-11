Сотрудники Росгвардии задержали самарца, тяжело ранившего соседа

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самаре. Росгвардейцы получили от дежурного сообщение об инциденте в коммунальной квартире, расположенной в доме на улице Советской Армии. Между соседями произошел конфликт, в результате один из них был ранен.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили мужчину, раненого в живот. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно оказали ему первую медицинскую помощь. В ходе разбирательства выяснилось, что между соседями произошла словесная перепалка, которая закончилась потасовкой. Ранее судимый мужчина 1956 года рождения подозревается в том, что умышленно нанес своему оппоненту ранение предметом, внешне похожим на топор.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».