Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в ограблении пенсионера в Тольятти

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, получил сообщение о грабеже. Возле одного из домов на бульваре Гая злоумышленник напал на мужчину 1945 года рождения и открыто похитил у него сумку.

Патрульные начали отрабатывать пути возможного отхода преступника. В результате некоторое время спустя примерно в квартале от места происшествия они заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Стражи правопорядка задержали жителя Тольятти 2001 года рождения, чтобы проверить на причастность к инциденту. Проверив предполагаемого злоумышленника по базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками и имеет судимость за кражу. Задержанный не стал отпираться и признался, что действительно напал на пенсионера, и показал место, где выкинул похищенную сумку после того, как забрал оттуда деньги.

Росгвардейцы передали подозреваемого для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.Отделом дознания ОП № 22 УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».