Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже дорогого алкоголя в Отрадном

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Подозреваемого краже дорогого алкоголя задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный.

Около половины первого ночи стражи правопорядка получили ориентировку на преступника, проникшего в супермаркет, расположенный на улице Гайдара. Вор повредил входную дверь и похитил виски и две бутылки колы – ущерб, нанесенный торговой точке, превысил 3 тысячи рублей.

Отрабатывая пути возможного отхода злоумышленника, уже три минуты спустя в гаражном массиве, расположенном примерно в ста метрах от места происшествия, сотрудники Росгвардии заметили молодого человека. Его внешность совпадала с описанием разыскиваемого, кроме того, у него при себе находились бутылки, украденные из магазина.

Патрульные задержали подозреваемого – местного жителя 2002 года рождения. Росгвардейцы передали его для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».