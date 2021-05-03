Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего без вести жителя Самары

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Самарца, находившегося в федеральном розыске, обнаружил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе города.

В вечернее время на улице Силаева стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой – жителя областного центра разыскивали полицейские.

Патрульные остановили мужчину. Установив его личность, сотрудники Росгвардии проверили самарца по имеющимся базам данных и выяснили, что действительно, сотрудники органов внутренних дел разыскивают жителя Самары 1982 года рождения как пропавшего без вести. Росгвардейцы передали мужчину для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.