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Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего без вести жителя Самары

3 мая 2021 10:11
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Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего без вести жителя Самары

Самарца, находившегося в федеральном розыске, обнаружил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе города.

В вечернее время на улице Силаева стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой – жителя областного центра разыскивали полицейские.

Патрульные остановили мужчину. Установив его личность, сотрудники Росгвардии проверили самарца по имеющимся базам данных и выяснили, что действительно, сотрудники органов внутренних дел разыскивают жителя Самары 1982 года рождения как пропавшего без вести. Росгвардейцы передали мужчину для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

Теги: розыск Росгвардия федеральный розыск

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