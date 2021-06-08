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Сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему и задержали его ранившего

8 июня 2021 11:05
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Сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему и задержали его ранившего

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в поселке Стройкерамика Волжского района. Стражи правопорядка обратили внимание на группу из нескольких человек, находившихся в местном парке – при этом один мужчина лежал на земле.

Приблизившись, патрульные увидели, что лежавший мужчина ранен в шею и истекает кровью. Сотрудники Росгвардии незамедлительно начали оказывать ему первую доврачебную помощь и вызывали на место происшествия медиков и полицию. В процессе общения с остальными участниками событий росгвардейцы выяснили, что ножевое ранение пострадавшему нанес один из них. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника.

В дальнейшем сотрудники Росгвардии передали пострадавшего работникам «скорой помощи», а задержанного жителя поселка Стройкерамика 1960 года рождения – своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: криминал Росгвардия

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