Сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали подозреваемого в нападении на женщину

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Подозреваемого в нападении на женщину задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань.



Около четырех часов утра стражи правопорядка получили ориентировку на грабителя. Незадолго до этого на улице Советской злоумышленник ударил по лицу женщину 1979 года рождения и открыто похитил у нее сотовый телефон, после чего скрылся.



Сотрудники Росгвардии начали отрабатывать пути возможного отхода преступника. В результате уже через десять минут примерно в квартале от места происшествия патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с приметами нападавшего. Увидев патрульный автомобиль, пешеход сменил траекторию движения и попытался скрыться.



Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника. Он не стал отпираться и рассказал, что действительно отобрал сотовый телефон у незнакомой ему женщины. Похищенное средство связи находилось при нем.



Стражи правопорядка передали задержанного – неоднократно судимого жителя города Новокуйбышевск 1979 года рождения, своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».