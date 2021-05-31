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Сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали подозреваемого в нападении на женщину

31 мая 2021 09:46
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Сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали подозреваемого в нападении на женщину

Подозреваемого в нападении на женщину задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань.

Около четырех часов утра стражи правопорядка получили ориентировку на грабителя. Незадолго до этого на улице Советской злоумышленник ударил по лицу женщину 1979 года рождения и открыто похитил у нее сотовый телефон, после чего скрылся.

Сотрудники Росгвардии начали отрабатывать пути возможного отхода преступника. В результате уже через десять минут примерно в квартале от места происшествия патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с приметами нападавшего. Увидев патрульный автомобиль, пешеход сменил траекторию движения и попытался скрыться.

Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника. Он не стал отпираться и рассказал, что действительно отобрал сотовый телефон у незнакомой ему женщины. Похищенное средство связи находилось при нем.

Стражи правопорядка передали задержанного – неоднократно судимого жителя города Новокуйбышевск 1979 года рождения, своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Теги: грабеж Росгвардия

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