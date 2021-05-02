Сосед помог жителю Жигулевска погрузить вещи в машину и обокрал его

136

В полицию Жигулевска обратился местный житель. Мужчина сообщил полицейским, что из его автомобиля «ВАЗ-2104» похищены денежные средства в размере более 16 000 рублей.

Он пояснил, что попросил своего соседа помочь загрузить вещи в автомобиль, припаркованный около дома. Спустя некоторое время потерпевший обнаружил, что из его барсетки, которая находилась на переднем сиденье автомобиля, похищены денежные средства. Мужчина сразу обратился за помощью к правоохранителям.

В течение четырех часов после поступления заявления о краже в полицию, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили на улице Морквашинской мужчину, схожего по приметам, указанным в ориентировке и задержали его. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у мужчины денежные средства. Похищенные денежные средства возвращены законному владельцу.

По данным оперативников, задержанный - безработный местный житель 1989 года рождения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сотрудники полиции установили, что мужчина имеет непогашенную судимость за совершение кражи и находится под административным надзором.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.