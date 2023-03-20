Слесарь из Тольятти лишился более миллиона рублей, поверив мошенникам

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В середине марта 34-летнему работнику одного из производственных предприятий позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Специалист сообщил, что в настоящее время неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. В целях предотвращения данной операции, финансовый работник предложил перевести денежные средства на "безопасный счет". Мужчина поверил убедительным доводам звонившего и перевел денежные средства в сумме 1 125 000 рублей на продиктованный собеседником счет. После совершения операций "специалист" перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. Помните, что при звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН- или CVV-код), СМС-пароли банка, логин и пароль для входа в онлайн-банк и никогда не требует совершать каких-либо операций, в том числе с картой.