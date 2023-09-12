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Шесть с половиной лет лишения свободы получила закладчица героина из Сызрани

12 сентября 2023 12:35
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Шесть с половиной лет лишения свободы получила закладчица героина из Сызрани

В январе текущего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» на одной из улиц города Сызрани задержана жительница Московской области, у которой при личном досмотре, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли вещество, массой более 87 грамм, содержащее в своём составе героин.

Сотрудниками полиции в ходе обыска по месту жительства задержанной на съёмной квартире в пылесосе обнаружено и изъято вещество, согласно заключению эксперта, содержащее в своем составе наркотическое средство героин (диацетилморфин), общей массой более 393 гр.

Как пояснила задержанная, изъятое наркотическое средство она приобрела через сеть Интернет и планировала расфасовать и сбывать через тайники-закладки, но не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была оперативно задержана сотрудниками полиции.

Судом доказано, что жительница Московской области успела сделать несколько закладок на территории города и хранила для личного употребления пакетик с синтетическим наркотиком. На основании заключений физико-химических экспертиз судом определён размер обнаруженных и изъятых наркотических средств как крупный и значительный размер. Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, с предъявленным ей обвинением согласилась, в содеянном раскаялась.

Сызранскнский городской суд, изучив материалы уголовного дела, признал жительницу Московской области 1994 года рождения виновной  в совершении преступлений, предусмотренных п. г ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. г ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.228 УК РФ, и назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде  шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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