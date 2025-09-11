Я нашел ошибку
Главные новости:
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз

11 сентября 2025 12:31

11 сентября 2025 12:31
106
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз

Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до жертвы, которая является абонентом "Билайна", в июне более 17,6 тысячи раз, атака длилась восемь часов, рассказали РИА Новости в компании.

"Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8.00 до 16.00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту - всего ему позвонили 17 635 раз ... Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало", - сообщили в компании.

Там добавили, что с января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов.

Отмечается, что самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: чуть больше трети всех заблокированных мошеннических звонков - 202 миллиона - пришлось на клиентов старше 65 лет, при этом мужчин атаковали чаще (56%).

Теги: Мошенники

Новости по теме
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
11 сентября 2025, 11:27
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
Неизвестные перестали выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Криминал
118
Испугавшись уголовной ответственности, житель Самарского региона отдал аферистам более 1 млн рублей
10 сентября 2025, 11:02
Испугавшись уголовной ответственности, житель Самарского региона отдал аферистам более 1 млн рублей
По инструкции звонивших, житель региона передал деньги неизвестной женщине в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. Криминал
240
Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян с покупкой украшений
09 сентября 2025, 09:51
Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян с покупкой украшений
Аферисты заставляют жертву приобрести на собранные сбережения дорогостоящее ювелирное украшение. Криминал
329
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
23
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
353
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
837
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
419
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
272
