Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз

106

Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до жертвы, которая является абонентом "Билайна", в июне более 17,6 тысячи раз, атака длилась восемь часов, рассказали РИА Новости в компании.

"Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8.00 до 16.00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту - всего ему позвонили 17 635 раз ... Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало", - сообщили в компании.

Там добавили, что с января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов.

Отмечается, что самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: чуть больше трети всех заблокированных мошеннических звонков - 202 миллиона - пришлось на клиентов старше 65 лет, при этом мужчин атаковали чаще (56%).