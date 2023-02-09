Самарцу присудили 7 лет и 6 месяцев строгого режима за кило двести наркотиков

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Задержали мужчину на территории Красноглинского района в 2022 году.

Как сообщалось ранее, на ул. В. Жалнина в Красноглинском районе областного центра по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержали 36-летнего мужчину.

По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили наркотическое средство – героин, общей массой более 1200 грамм. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении мужчины 1986 года рождения возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). По ходатайству органа следствия, судом в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В совершении преступления житель Самары признался. Как установлено в ходе предварительного расследования, мужчине посредством телекоммуникационной сети Интернет аноним предложил работу – забирать из тайников вещество и развозить по территории города.

Зимой 2022 года преступные действия злоумышленника пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел

Приговором Красноглинского районного суда г. Самары ранее не судимому мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.