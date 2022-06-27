Самарцев вновь предупреждают о мошенниках с ложными сообщениями

Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллекцию Центра пополнил турбовентиляторный двигатель культового широкофюзеляжного лайнера Boeing-747 Jumbo Jet.
В Центр истории авиадвигателей Самарского университета им. Королёва прибыл уникальный экспонат
Дмитрий Азаров и Борис Грызлов обсудили программу визита делегации региона в Беларусь.
Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым
В конце июня будет временно ограничен доступ для посещения берегов Волги в Октябрьске.
В конце июня будет временно ограничен доступ для посещения берегов Волги в Октябрьске
Минсельхоз спрогнозировал рост производства говядины в России в этом году
Минсельхоз спрогнозировал рост производства говядины в России в этом году
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
В Самарском зоопарке этой весной родились два енота-полоскуна
В Самарском зоопарке этой весной родились два енота-полоскуна
В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих
В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих
Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца
Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.32
-0.04
EUR 55.96
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарцев вновь предупреждают о мошенниках с ложными сообщениями

27 июня 2022 10:51
182
Самарцев вновь предупреждают о мошенниках с ложными сообщениями

В полицию обратилась 79-летняя жительница Самары с заявлением о хищении у нее 150 000 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внука произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственника передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания неизвестного и в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 150 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан курьер, временно проживающий в Самаре. Как пояснил задержанный, ему позвонил клиент, попросил в качестве курьера забрать денежные средства с указанного адреса и перевести их на указанный им счет, что мужчина и сделал.

В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, например, таксистов. Водителей пассажирского транспорта также обманывают и вводят в заблуждение.

"Выполняя данный заказ, водитель такси, становится соучастником преступления и может быть привлечен к уголовной ответственности!", - предупреждают сотрудники полиции.

Своими действиями водители также способствуют обману наиболее незащищенной части населения (пенсионеры, инвалиды и ветераны), которые в силу возраста и состояния здоровья не могу адекватно оценить сложившуюся ситуацию и отдают свои последние деньги.

Полицейские обращаются к водителям, осуществляющим частные перевозки: «Если к вам обратились с подобной просьбой, не будьте безразличными, объясните передающему "посылку", что возможно в отношении него совершается мошенничество, предложите связаться с пострадавшим родственником и обратиться в ближайшее отделение полиции. Незамедлительно обратитесь в полицию, если вам позвонили, попросили подъехать на адрес взять деньги и за вознаграждение перевести их на счет!».

Теги: Мошенники Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Ростовской области обманул двоих самарских пенсионерок за два дня
27 июня 2022, 10:02
Житель Ростовской области обманул двоих самарских пенсионерок за два дня
Таким образом он решил подзаработать. Криминал
177
Доверившись незнакомцу, самарец оформил кредит на 1,5 млн рублей
23 июня 2022, 10:58
Доверившись незнакомцу, самарец оформил кредит на 1,5 млн рублей
Будьте бдительны! Не доверяйте лжесотрудникам банков! Криминал
559
В Самаре 82-летняя пенсионерка передала мошенникам 700 000 рублей
22 июня 2022, 12:30
В Самаре 82-летняя пенсионерка передала мошенникам 700 000 рублей
Потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась её внучкой. Криминал
632
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Борис Грызлов обсудили программу визита делегации региона в Беларусь.
27 июня 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым
27
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
27 июня 2022  13:51
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
106
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
27 июня 2022  12:51
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
174
Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь
27 июня 2022  12:19
Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь
158
Самарскую область с рабочим визитом посетил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров
27 июня 2022  10:57
Самарскую область с рабочим визитом посетил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров
219
Весь список