Самарцев предупреждают: мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств

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В конце февраля 2022 года безработному 60-летнему жителю Чапаевска позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он сообщил мужчине, что злоумышленники пытались снять деньги с его банковского вклада и для того, чтобы обезопасить денежные средства необходимо их перевести на указанный им счет. Мужчина не стал проверять в государственной правоохранительной структуре, действительно ли работает такой сотрудник и перевел на указанный аферистом счет около 1 млн рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь. Лишь после этого потерпевший понял, что стал жертвой преступника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.