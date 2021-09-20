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Самарца задержали за выращивание конопли

20 сентября 2021 13:06
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Самарца задержали за выращивание конопли

В июле текущего года к сотрудникам самарской полиции поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый безработный житель Самары 1984 года рождения выращивает на приусадебном участке своего частного дома в Кировском районе коноплю.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОП №4 Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из самарского управления при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого в жилище, где он проживает.

При обследовании приусадебного участка, принадлежащего задержанному, сотрудники полиции обнаружили теплицу, из которой изъяли более десяти растений и несколько высушенных кустов.

Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятым является наркосодержащее растение – конопля и её высушенные части. Общий все изъятого составил более 290 грамм.

В доме подозреваемого полицейские обнаружили обрез ружья, изъяли его и направили на исследование. Экспертиза установила, что изъятым является гладкоствольное огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом из охотничьего ружья. Наличие незарегистрированного оружия хозяин жилища объяснил так: «Нашел и оставил себе».

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Стоп Наркотик уголовное дело

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