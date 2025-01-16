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Самарца задержали за причастность к межрегиональным поставкам прекурсоров и химических реагентов для наркотиков

16 января 2025 13:36
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Самарца задержали за причастность к межрегиональным поставкам прекурсоров и химических реагентов для наркотиков

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлена причастность гражданина РФ Павлова, 1993 г.р., к межрегиональным поставкам прекурсоров и химических реагентов для изготовления в лабораторных условиях наркотических средств и их последующего сбыта в особо крупном размере.

В ноябре 2023 года указанное лицо задержано с поличным сотрудниками УФСБ при силовой поддержке ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области в момент производства наркотических средств. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято из незаконного оборота более 20 кг наркотического средства мефедрон, а также лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Решением Самарского областного суда Павлов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.228.1 и ч.2 ст.228.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет и 3 месяца в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

 

Теги: Стоп Наркотик

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