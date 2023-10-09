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Самарскую пенсионерку обобрали фальшивые соцработники

9 октября 2023 11:26
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Самарскую пенсионерку обобрали фальшивые соцработники

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием социальных сетей. 

В г. Самара пенсионерке 1957г.р., в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился работником соцзащиты населения. Неизвестный сообщил женщине, что ей положены определенные денежные выплаты и для перевода денег ему нужны реквизиты банковской карты. Потерпевшая передала аферисту все данные, после чего с карты потерпевшей были похищены более 1 700 000р. После этого потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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