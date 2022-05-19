Самарскую пенсионерку обманула мошенница, выдав себя за внучку

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В Самаре 83-летней женщине поступил телефонный звонок. Девушка представилась её родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП и для того, чтобы правоохранители не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить потерпевшему крупную денежную сумму. "Внучка" сообщила пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Пенсионерка поверила звонившей, напомнила "внучке" свой адрес и через некоторое время к ней в квартиру приехал незнакомец, которому пожилая женщина передала 100 тысяч рублей. Забрав деньги, мужчина скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.