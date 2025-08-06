Самарский студент поверил "звонку из деканата" и лишился денег

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К самарским полицейским обратился 25-летний студент с заявлением о хищении 35 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником деканата университета. Незнакомец сообщил, что необходимо оформить некоторые документы и зарегистрироваться на определённом сайте. В ходе разговора потерпевший продиктовал собеседнику пришедшие на телефон SMS-коды.

Спустя некоторое время, заявителю позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что его аккаунт на портале Госуслуг взломан и для сохранности денежных средств необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”.Самарчанин выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.