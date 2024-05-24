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Самарский пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч рублей

24 мая 2024 13:07
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Самарский пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч рублей

В полицию обратился житель Самары 1949 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступило несколько телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и полиции, которые утверждали, что его сбережениями пытаются завладеть мошенники и для того чтобы спасти деньги необходимо перевести их на безопасный счет. Пенсионер, доверившись незнакомцам перевел все свои сбережения, более 100 000 рублей, злоумышленникам. Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств мужчина понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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