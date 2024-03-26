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Самарский пенсионер хотел сохранить свои сбережения, однако лишился 1 млн рублей

26 марта 2024 12:21
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Самарский пенсионер хотел сохранить свои сбережения, однако лишился 1 млн рублей

69-летнему самарцу на мобильный телефон позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, будто мошенники пытаются оформить от его имени кредит на крупную сумму. Ему предложили «опередить аферистов» и немедленно обезопасить сберегательный счет. 

Поверив в сказанное, пенсионер прошел по ссылке, которую ему прислали в одном из популярных мессенджеров, для блокировки карты, пройдя по которой, указал реквизиты своей банковской карты и коды подтверждения, поступившие в смс-сообщениях. 

Увидев смс о списании 1 млн рублей он попытался связаться со звонившим, чтобы сообщить об ошибке, однако номер телефона оказался недоступен. Мужчина понял, что его обманули, и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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