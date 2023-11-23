Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
Турция решила затянуть сроки и пока не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут
Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
«Дом Курлиной» в Самаре будут использовать по-современному
«Дом Курлиной» в Самаре будут использовать по-современному
Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест
Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест
На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов
На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.16
0.29
EUR 96.15
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский наркодилер закладывал наркотики в тайники

23 ноября 2023 09:46
160
Самарский наркодилер закладывал наркотики в тайники

В Следственной части по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств местным жителем 1998 года рождения.

Следователями полиции установлено, что ранее не судимый, употребляющий запрещенные вещества житель Самары, приобретал наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории города. Тайники организовывались возле жилых домов, расположенных в Ленинском и Кировском районах областного центра.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре, получив оперативную информацию, задержали подозреваемого. При личном досмотре злоумышленника, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли у него сотовый телефон, в галерее которого находились фотографии с координатами тайников-закладок. В ходе осмотра в оборудованных им тайниках сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше 20 свёртков с порошкообразным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что всё изъятое является наркотическими средствами: марихуаной, общей массой не менее 30 граммов и эфедроном, массой около 42 граммов.   

Сотрудники следственных и оперативных подразделений установили и собрали доказательную базу для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности за совершение 23 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1, п.г ч.4 ст.228.1, п.а,б ч.3 ст.228.1 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство. Фигуранту, по ходатайству органа следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г.Самары для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Отрадного хранил наркотик в денежной купюре
19 ноября 2023, 11:20
Житель Отрадного хранил наркотик в денежной купюре
В ходе опроса ранее судимый за грабеж местный житель пояснил полицейским, что наркотик приобрел для личного употребления, без цели сбыта. Криминал
602
Тольяттинец планировал продавать наркотики на территории города через тайники
18 ноября 2023, 12:43
Тольяттинец планировал продавать наркотики на территории города через тайники
Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области. Криминал
651
В Тольятти кинолог со служебной собакой помогли оперативникам задержать женщину-наркодилера
17 ноября 2023, 09:58
В Тольятти кинолог со служебной собакой помогли оперативникам задержать женщину-наркодилера
Во время совместного рейда с полицейскими животное условным знаком указало на местную жительницу, при себе у которой находился синтетический наркотик. Криминал
441
В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
472
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
1753
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
540
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
583
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
435
Весь список