Самарский наркодилер закладывал наркотики в тайники

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В Следственной части по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств местным жителем 1998 года рождения.

Следователями полиции установлено, что ранее не судимый, употребляющий запрещенные вещества житель Самары, приобретал наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории города. Тайники организовывались возле жилых домов, расположенных в Ленинском и Кировском районах областного центра.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре, получив оперативную информацию, задержали подозреваемого. При личном досмотре злоумышленника, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли у него сотовый телефон, в галерее которого находились фотографии с координатами тайников-закладок. В ходе осмотра в оборудованных им тайниках сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше 20 свёртков с порошкообразным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что всё изъятое является наркотическими средствами: марихуаной, общей массой не менее 30 граммов и эфедроном, массой около 42 граммов.

Сотрудники следственных и оперативных подразделений установили и собрали доказательную базу для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности за совершение 23 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1, п.г ч.4 ст.228.1, п.а,б ч.3 ст.228.1 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство. Фигуранту, по ходатайству органа следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г.Самары для рассмотрения по существу.