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Самарский электромонтер отдал мошеннику 3 млн рублей

10 ноября 2022 12:34
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Самарский электромонтер отдал мошеннику 3 млн рублей

В Самаре мужчине 1988г.р, работающему электромонтером одного из акционерного общества, позвонил неизвестный и представился специалистом банка. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на его имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Мужчина поверил и перевел аферисту около 2 700 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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