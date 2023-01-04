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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество

4 января 2023 11:41
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Самарский бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по г. Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении самарского предпринимателя 1978 года рождения, обвиняемого в мошенничестве.

Из материалов уголовного дела следует, что в полицию за помощью обратились несколько жителей Самары, сообщив, что оформили заказ на мебель и даже перечислили предоплату продавцу, но товар так и не получили.

Как установили сотрудники полиции, бизнесмен осуществлял розничную торговлю мебелью в крупном торговом центре, расположенном на территории Кировского района г. Самары. Он заключал договоры с клиентами – жителями Самары и Самарской области, брал предоплату, выдавал кассовые чеки об оплате, но спустя время под различными предлогами откладывал сроки поставки заказа.

Жертвами злоумышленника стали 4 человека, в том числе 61-летняя пенсионерка и жительница Отрадного 1969 года рождения, которая специально приезжала в Самару с целью приобретения мебели. Общая сумма ущерба составила более 420 000 рублей.

Мужчину задержали на территории областного центра. В ходе опроса он пояснил, что брал денежные средства от клиентов и тратил их на текущую предпринимательскую деятельность, в том числе на погашение долгов.

Ранее не судимому бизнесмену предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги: Уголовное дело

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