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Самарские росгвардейцы разыскали велосипед, украденный у курьера службы доставки

20 декабря 2021 10:28
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Самарские росгвардейцы разыскали велосипед, украденный у курьера службы доставки

Подозреваемого в краже велосипеда, принадлежащего отечественному сервису экспресс-доставки продуктов и товаров, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

В ночное время стражи правопорядка находились на маршруте патрулирования в Ленинском районе Самары. Возле заброшенного дома на улице Братьев Коростелевых они заметили велосипед. Двухколесное средство передвижения аналогичной марки и цвета было украдено у курьера службы доставки – соответствующую ориентировку росгвардейцы получили незадолго до этого.

Сотрудники Росгвардии предположили, что злоумышленник, укравший велосипед, может прятаться в здании. Обследовав помещения, патрульные задержали мужчину, находившегося внутри. Житель Самары 1961 года рождения признался, что действительно, похитил двухколесный транспорт.

Росгвардейцы передали предполагаемого злоумышленника своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Теги: Росгвардия

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