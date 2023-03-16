Самарские полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия против наркотиков

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В рамках первого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции МУ МВД России «Сызранское» и председатель Общественного совета при Управлении Наталья Киреева вместе со специалистами сызранского отдела «Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики» встретились со студентами медико-гуманитарного колледжа. Полицейские подробно разъяснили ребятам, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков, как не стать жертвой обмана людей, которые обещают «легкую» работу и «большие» деньги. Медицинские работники и общественница разобрали с учащимися самые распространенные мифы о наркотиках. Юноши и девушки активно включились в обсуждение, как помочь людям, которым пришлось столкнуться с таким злом как наркотики. Ребята получили возможность задать специалистам интересующие их вопросы, узнать рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.

В Приволжском и Безенчукском районах полицейские и общественники провели профилактические беседы с пешеходами и водителями. Граждан призвали присоединиться к масштабной Всероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков. Участникам акции вручили информационные памятки с информацией о том, куда можно анонимно позвонить и сообщить обо всех известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В Шенталинском и Клявлинском районах сотрудники полиции, встретившись со школьниками, рассказали им о важности здорового образа жизни, вреде табака, алкоголя и наркотических средств. Ребятам показали тематические видеоролики и фотографии о вреде наркомании, после чего обсудили увиденное. Школьников призвали больше времени уделять полезному досугу и обязательно сообщать в полицию, если заметили у своих друзей и знакомых признаки употребления наркотических веществ, чтобы вовремя спасти их жизнь.