Самарская студентка не захотела писать диплом и стала жертвой аферистки

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Студентка одного из образовательных учреждений, не желая писать дипломную работу, обратилась к женщине, которая ранее на платной основе уже помогала ей в подготовке научных материалов. Обговорив стоимость услуги, которая составила около 30 000 р., и срок изготовления заказа, девушка с банковской карты перевела на продиктованный исполнителем счет 30% от общей стоимости – 11 000 рублей. Однако после получения суммы женщина стала откладывать сроки сдачи работы, а затем вовсе перестала выходить на связь. В итоге потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Оперативники изучили переписку в сети Интернет потерпевшей и злоумышленницы, изъяли копии документов, свидетельствующих о переводе денежных средств, и скриншоты переписки заказчицы дипломной работы и исполнителя. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили местонахождение и задержали подозреваемую - ранее не судимую 31-летнюю жительницу г. Казани. Женщина специализировалась на подготовке дипломных работ на заказ. В совершении преступления она призналась и пояснила, что в тот момент испытывала финансовые трудности, поэтому решила из корыстных побуждений воспользоваться доверчивостью самарской студентки. Часть причиненного ущерба женщина возместила потерпевшей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.